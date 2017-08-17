УЕФА принял решение по Максиму Медведеву

2017-08-17 17:25 | www.oxu.az | 2

УЕФА рассмотрел жалобу датского «Копенгагена» на футболиста агдамского «Карабаха» Максима Медведева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом сообщил футбольный клуб «Копенгаген».

Как заявили в клубе, письмо с протестом было отклонено безо всякого обоснования.

УЕФА также заявила о невозможности обжалования решения. Это означает, что Медведев сможет выйти на газон стадиона «Паркен» в рамках ответной встречи 23 августа.

Отметим, что «Копенгаген» направил протест в УЕФА по поводу одного из эпизодов первого матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу против азербайджанского «Карабаха» в Баку (0:1).

В своем протесте датский клуб просил рассмотреть момент, в котором капитан «Карабаха» Максим Медведев локтем попал по лицу защитника «Копенгагена» Пьера Бенгтссона.

A.M.

