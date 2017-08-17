Брат Астана Шахвердиева стер запись аварии, совершенной Gelandewagen – УТВЕРЖДЕНИЕ

2017-08-17 17:36 | www.oxu.az | 2

Смертельное ДТП, виновником которого стал внук вице-премьера, председателя «Гачкынкома» Али Гасанова Наиль Аллахвердиев, стало одной из самых обсуждаемых тем в Азербайджане в последнее время.

Масла в огонь подлило скандальное заявление депутата Астана Шахвердиева о том, что Наиль Аллахвердиев во время аварии находился дома.

Никто так и не понял, почему депутат встал на защиту Али Гасанова и его семьи.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Avropa.info, всеми привилегиями, которых добился Астан Шахвердиев и его родственники, он обязан именно вице-премьеру Али Гасанову. Брат Астана Шахвердиева Араз Шахвердиев – начальник Управления полиции Джабраильского района, а другой брат Эйваз Шахвердиев – замначальника Государственной дорожной полиции города Баку. Утверждается, что факт нахождения Наиля Аллахвердиева за рулем в тот злополучный день сумел скрыть именно Эйваз Шахвердиев.

Отмечается, что Эйваз Шахвердиев несет ответственность за систему интеллектуального управления Государственной дорожной полиции Баку и осуществляет надзор над всеми камерами наблюдения.

Напомним, что через день после аварии депутат Астан Шахвердиев заявлял, что Наиль Аллахвердиев не находился на месте происшествия и не управлял автомобилем. Затем стало известно, что еще один брат Астана Шахвердиева Фарид Шахвердиев занимает высокую должность в Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, которую возглавляет Али Гасанов.

Э.А.

