Насиминский суд одобрил план реструктуризации Международного банка Азербайджана

2017-08-17 17:32 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - 17 августа 2017 года Насиминский районный суд Баку одобрил план реструктуризации обязательств Международного банка Азербайджана перед зарубежными кредиторами, сообщает банк в четверг.

Отметим, что 18 июля 2017 года за данный план проголосовали 93,9 процента кредиторов Международного банка Азербайджана. Ранее, в соответствии с законом "О банках", план реструктуризации был рассмотрен Палатой надзора над финансовыми рынками Азербайджана.

До 22 августа 2017 года кредиторы должны предоставить документы об отсутствии требований к банку по внешним обязательствам. Кредиторы, предоставившие соответствующие документы, смогут воспользоваться предложенными финансовыми инструментами с первого сентября 2017 года.