Şeytan Sofrası'nda büyük yangın (FOTO)

2017-08-17 19:49 | www.trend.az | 0

Turizm merkezlerinden Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Şeytan Sofrası bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Türkiye’nin gözde turizm bölgelerinden biri olan Şeytan Sofrası’ndaki yangın rüzgarında etkisiyle büyürken, alevlere ilk olarak 4 helikopter ve 1 uçak ile müdahale ediliyor. Balıkesir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan çok sayıda ekiple yangına müdahale ediyor.

Yangının nasıl çıktığı ise şu an bilinmiyor.

Kaynak: Milliyet