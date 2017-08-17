Şeytan Sofrası'nda büyük yangın (FOTO)
2017-08-17 19:49 | www.trend.az | 0
Turizm merkezlerinden Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Şeytan Sofrası bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Türkiye’nin gözde turizm bölgelerinden biri olan Şeytan Sofrası’ndaki yangın rüzgarında etkisiyle büyürken, alevlere ilk olarak 4 helikopter ve 1 uçak ile müdahale ediliyor. Balıkesir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan çok sayıda ekiple yangına müdahale ediyor.
Yangının nasıl çıktığı ise şu an bilinmiyor.
Kaynak: Milliyet