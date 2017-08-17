В Грузии в районе компактного проживания азербайджанцев проведена акция протеста

2017-08-17 19:19 | www.apa.az | 3

В Грузии в районе компактного проживания азербайджанцев Гардабани была проведена акция протеста.

Как сообщает местное бюро АПА, протестующие требовали от правящей партии «Грузинская мечта» выдвинуть на выборы в местные органы управления кандидатуру нынешнего главу Исполнительной власти района Гочи Гамараули.

Участники акции сказали, что местная пресса распространила информацию о том, что правящая партия планирует выдвинуть другую кандидатуру. По их словам, под руководством нынешнего главы района в Гардабани и селах были проведены мероприятия по благоустройству.

Протестующие заявили, что в случае невыполнения их требований, они продолжат проводить акции.