Президент выделил средства на строительство автодороги в Агсу
2017-08-17 17:45 | www.oxu.az | 3
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении дополнительных мероприятий по строительству автомобильной дороги Чапарлы-Кандоба-Джалаир.
Как передает Oxu.Az, на строительство автомобильной дороги Чапарлы-Кандоба-Джалаир, соединяющей 8 населенных пунктов с населением 8 тысяч человек ОАО «Азеравтойол» выделено 5,8 млн манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.
Н.О.