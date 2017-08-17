Президент выделил средства на строительство автодороги в Агсу

2017-08-17 17:45 | www.oxu.az | 3

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении дополнительных мероприятий по строительству автомобильной дороги Чапарлы-Кандоба-Джалаир.

Как передает Oxu.Az, на строительство автомобильной дороги Чапарлы-Кандоба-Джалаир, соединяющей 8 населенных пунктов с населением 8 тысяч человек ОАО «Азеравтойол» выделено 5,8 млн манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Н.О.