Мария Захарова: Нагорно-карабахский вопрос относится к приоритетам внешней политики России

2017-08-17 17:54 | www.oxu.az | 4

«Россия всегда поддерживала мероприятия, направленные на снижение обострения в зоне Нагорного Карабаха».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на пресс-конференции заявила спецпредставитель МИД России Мария Захарова.

Она сказала, что необходимость принятия шагов в этом направлении неоднократно и однозначно была подчеркнута сопредседателями:

«Необходимость в этом была отмечена в 2016 году на саммитах в Вене в мае и в июне в Санкт-Петербурге. Реализация предложенных посредниками мероприятий зависит от воли сторон конфликта. Со своей стороны мы делаем все возможное для стабилизации ситуации, продолжения переговорного процесса и урегулирования конфликта. Именно этот подход имел преимущество на встрече глав МИД Азербайджана, Армении и России в апреле этого года в Москве».

М. Захарова отметила, что в настоящий момент сопредседатели работают над организацией очередной встречи президентов:

«В связи с этим в июле они встретились с министрами иностранных дел в Брюсселе. Консультации продолжатся во второй половине сентября в рамках сессии Генассамблеи ООН, после будет сделано соответствующее заявление. В России уделяется особое внимание нагорно-карабахскому вопросу. Это вопрос относится к приоритетам нашей внешней политики».

Н.О.