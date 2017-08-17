Выделены дополнительные средства на строительство автодороги в Агсуинском районе

2017-08-17 17:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству дороги Чапарлы-Кендоба-Джалаир в Агсуинском районе.

Согласно распоряжению, с целью завершения строительства автомобильной дороги Чапарлы-Кендоба-Джалаир, соединяющей восемь населенных пунктов с населением восемь тысяч человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов госбюджета Азербайджана на 2017 год на государственные капиталовложения для строительства и реконструкции автомобильных дорог, ОАО "Азеравтойол" будет выделено 5,8 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.