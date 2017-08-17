МГ ОБСЕ должна уделять больше внимания гуманитарным вопросам в урегулировании нагорно-карабахского конфликта – эксперт

2017-08-17 17:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Было бы хорошо, если в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта сопредседатели Минской группы ОБСЕ больше занимались гуманитарными вопросами, такими как возвращение азербайджанских беженцев на свои родные земли, сказал Trend в четверг руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, комментируя последние заявления американского сопредседателя Ричарда Хогланда.

«Последние заявления Хогланда носят более позитивный характер. В одном из них он сказал, что одним из главных вопросов в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является возвращение азербайджанских беженцев на свои земли. В принципе это не новость, так как азербайджанские беженцы возвращаются в Карабах, и возвращение жителей села Джоджуг Мерджанлы на свои земли тому наглядный пример», - сказал руководитель Baku Network.

Что касается вопроса неприменения силы, который упоминается в заявлении американского сопредседателя, то Алескеров отметил, что, конечно же, после возвращения беженцев этот вопрос будет очень актуальным.

«Когда речь идет о компромиссах в процессе урегулирования конфликта, нужно отметить, что самый главный компромисс со стороны Азербайджана - это предоставление армянам Нагорного Карабаха автономии. Азербайджан готов предоставить высокую степень автономии. В принципе Азербайджан может и не предоставлять автономию армянам Нагорного Карабаха по многим параметрам. Надо провести перепись населения в Нагорном Карабахе, так как, по моим подсчетам, численность армянского населения в этом регионе сократилась в пять раз», - сказал Алескеров.

В заявлении Хогланда говорится о необходимости размещения систем контроля на линии соприкосновения войск и отвода снайперов, что, по мнению эксперта, не приведет к уменьшению количества инцидентов.

«Потому что в принципе главная причина этих военных столкновений - сам конфликт. То есть отвод снайперов, установка каких-то систем контроля не способствуют уменьшению количества инцидентов», - сказал эксперт.

По его мнению, отвод снайперов с линии соприкосновения войск тоже не является решением проблемы.

«Потому что количество случаев убийства армянских солдат, вызванных небоевыми условиями, намного превышает количество погибших от рук снайперов. Но они все свои жертвы списывают на конфликт. А в реальности в армянской армии очень много фактов самоубийств. Для того чтобы решить проблему, необходимо в первую очередь убрать передовые посты, которые являются главным источником угрозы жизни», - сказал Алескеров.

Говоря об обеспечении элемента доверия в процессе урегулирования конфликта, Алескеров отметил, что слово это абстрактное и имеет широкий смысл.

«Тему доверия также затрагивают и российские эксперты, заявляя, что якобы Азербайджан должен обеспечить наличие элемента доверия с Арменией. Но все дело в том, что страны-сопредседатели сами не могут установить между собой доверие. США не оккупировали 20 процентов территорий России, и Россия не оккупировала 20 процентов территорий США. Но элемента доверия между этими странами нет. Санкции США против России свидетельствуют о полном отсутствии доверия», - сказал Алескеров.

Ранее американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд сказал Trend, что США остаются приверженными работе со сторонами армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта для его мирного урегулирования.

Хогланд отметил, что вопросы, связанные с возвращением территорий, возвращением азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на свои земли, вопросы неприменения силы и определения статуса Нагорного Карабаха являются важными элементами всеобъемлющего урегулирования, которые необходимо обсудить сторонам.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)