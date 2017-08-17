Учёные открыли новое состояние вещества

2017-08-17 18:00 | www.oxu.az | 7

Специалисты Лос-Аламосской национальной лаборатории зарегистрировали необычное состояние вещества, находящегося в сильном магнитном поле нестандартной сверхпроводящей материи.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает журнал Nature.

Поместив сверхпроводник с тяжёлыми фермионами CeRhIn5 в сильное магнитное поле, авторы эксперимента зарегистрировали особое состояние вещества, в котором снижается симметрия исходного кристалла. Нестандартная сверхпроводимость возникала рядом с границей раздела магнитоупорядоченной и магнитонеупорядоченной фаз.

Новое состояние вещества позволит учёным лучше изучить свойства сверхпроводимости материалов и условия, при которых возможно практическое применение сверхпроводников.

Н.О.