В Москве почтили память Муслима Магомаева – ФОТО

2017-08-17 18:04 | www.oxu.az | 3

Представители творческой интеллигенции Москвы, азербайджанской диаспоры, сотрудники Фонда Гейдара Алиева и Фонда Муслима Магомаева посетили сегодня памятник Муслиму Магомаеву в Москве, сообщает Oxu.Az со ссылкой на российское бюро Report.

Возле памятника Муслима Магомаева, авторства скульптора Александра Рукавишникова, на Вознесенском переулке Москвы собралось около 100 человек, чтобы почтить память певца в его 75-летний юбилей.

Цветы к памятнику возложили президент Crocus Group Арас Агаларов, представитель московского отделения Фонда Гейдара Алиева Джамал Джамалов и другие. Союз кинематографистов России организовал на месте мини-концерт - песни из репертуара Муслима Магомаева пел стипендиат премии А.Пахмутовой Николай Рябуха.

Отметим также, что у памятника завершился велопробег узбекского оперного певца Хурсанда Шерова. Большой поклонник творчества М.Магомаева он посвятил велопробег Ташкент-Москва 75-летнему юбилею великого певца.

Н.О.