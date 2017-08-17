Глава МИД Боливии посетит Азербайджан

2017-08-17 17:54 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Боливии Фернандо Уанакуни Мамани 18 августа посетит Азербайджан с официальным визитом.

Как сообщили Trend в четверг в МИД Азербайджана, в рамках визита Фернандо Уанакуни Мамани встретится с премьером страны Артуром Расизаде, а также с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым.

Министры подпишут соглашение между правительствами Азербайджана и Боливии о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов.