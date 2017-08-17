Будет подготовлена программа деятельности в связи со 100-летием появления польских поселений в Азербайджане

2017-08-17 18:07 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В следующем году будет подготовлена программа совместной деятельности в связи со 100-летием появления польских поселений в Азербайджане. Договоренность об этом была достигнута на встрече министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова с замминистра иностранных дел Польши Яном Дзедзичаком, говорится в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана, распространенном в четверг.

На встрече была подчеркнута важность развития сотрудничества в сферах общественной дипломатии и культуры, рассмотрен нынешний уровень азербайджано-польских отношений, проведен обмен мнениями по перспективам сотрудничества в различных сферах.

Эльмар Мамедъяров отметил, что официальный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Польшу в июне этого года стал важным импульсом в развитии связей между двумя странами, подчеркнул, что Польша - один из важных партнеров Азербайджана и между странами существуют широкие возможности для сотрудничества в сферах экономики, инвестирования, транспорта, энергетики и др.

Было рассказано о развитии связей Азербайджана с ЕС, отмечено, что Польша одобряет поддержку соглашения о партнерстве между Азербайджаном и ЕС.

Ян Дзедзичак сказал, что развитие Азербайджана и его столицы Баку произвело на него большое впечатление, отметил, что Азербайджан – место проведения первых Европейских игр и престижных гонок Formula 1, подчеркнул, что в Азербайджане успешно прошла 41-я Всемирная конференция скаутов.

Замминистра отметил, что сотрудничество между двумя странами в рамках международных организаций вызывает удовлетворение, выразил признательность правительству Азербайджана за поддержку кандидатуры Польши на нынешних выборах непостоянного члена СБ ООН.

Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана проинформировал о сложившейся ситуации в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, подчеркнул важность выполнения требований резолюций СБ ООН в связи с конфликтом, отметил, что конфликт должен быть урегулирован только в соответствии с нормами и принципами международного права, в рамках суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ Азербайджана и что неприемлемы попытки с применением силы изменить границы, признанные на международном уровне.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)