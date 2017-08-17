Москва заступилась за Мадуро

2017-08-17 18:10 | www.oxu.az | 3

В Москве считают недопустимыми угрозы президента США Дональда Трампа о возможной военной операции в Венесуэле, заявила сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.

По словам Захаровой, в Венесуэле сейчас «наблюдаются первые признаки спада силовой конфронтации между оппозицией и сторонниками правительства».

«На этом фоне не может не вызывать озабоченности позиция некоторых мировых лидеров, которые как раз не замечают формирующиеся в Венесуэле новые политические реалии. Продолжающиеся попытки расшатать ситуацию, надавить на венесуэльские власти несут в себе крайне деструктивный заряд, потому что угрожают наметившемуся хрупкому балансу», - заявила Захарова.

Она отметила, что в Москве считают недопустимыми односторонние экономические санкции против Венесуэлы, которые в первую очередь ударят по наиболее незащищенным слоям населения.

«И уж тем более неприемлемыми представляются угрозы о возможном использовании иностранной военной силы для, процитирую одного известного человека, «прекращения трагедии, разворачивающейся в Венесуэле». Это было заявление господина Трампа от 11 августа. Подобные заходы идут вразрез с принципами международного права о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств и отказе от использования силы. Расцениваем подобные заявления как выпад не только против Каракаса, но и региона в целом», - подчеркнула дипломат.

Н.О.