Журналисты, получившие новые квартиры, благодарят Президента Азербайджана

2017-08-17 18:45 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Сдача в эксплуатацию второго жилого дома для журналистов с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева 20 июля – в канун Дня национальной печати вызвала большую радость. В адрес главы государства продолжают поступать благодарственные письма от журналистских коллективов, работников, обеспеченных квартирами в новом доме.

Авторы писем выражают признательность за этот ценный подарок, высоко ценят шаги, предпринимаемые в деле улучшения жилищно-бытовых условий журналистов, государственную поддержку печати.

Среди представителей медиа- владельцев квартир в новом здании есть и сотрудник Общественной телерадиовещательной компании Алиаскер Велиев. В адресованном Президенту письме благодарности, связанном с самым радостным днем в его жизни, он пишет: «Уважаемый господин Президент, защита азербайджанских медиа от внешних влияний, поддержка развития свободы слова и самовыражения – наглядное подтверждение государственной заботы о нашей национальной печати. От своего имени и от имени членов моей семьи выражаю Вам безграничную признательность и любовь за то, что в канун 142-й годовщины создания нашей национальной печати Вы мне, как и остальным нуждающимся в квартире журналистам, выделили квартиру.

Это Ваша инициатива – неизмерима в мировом масштабе, грандиозное, гуманное, историческое и незабываемое событие, которое не выразить словами. Это можете сделать только Вы, господин Президент!

Все Ваши решения направлены на решение социальных проблем людей, создание для них самых достойных условий жизни, усиление патриотизма, приверженности идеям государственности. В мире нет другого такого замечательного главы государства, который бы обладал таким большим сердцем и так любил свой народ, как Вы. Мы уверены, что наша страна под Вашим руководством всегда будет пространством стабильности и развития, иметь авторитет».

Именно благодаря инициативе Президента Ильхама Алиева и его доброй воле на пустыре появился «Городок журналистов». Глава государства с этим проектом, не имеющим аналога в мире, подарил сотням журналистов и их семьям огромную радость. Одной из тех, кто пережил это чувство, является семья сотрудницы Общественного телевидения Чимназ Агакишиевой. В письме Агакишиевой говорится: «Уважаемый господин Президент, за большую награду - квартиру в недавно построенном доме для журналистов, которую Вы предоставили моему супругу, старшему режиссеру Общественного телевидения Рамину Назиеву и мне, выражаю Вам глубокую признательность от нашего имени.

Господин Президент, это Ваше высокое внимание и забота о журналистах нас очень радуют. Как хорошо, что и я, и мой супруг выбрали именно эту профессию. Значит, всякий труд достоин награды. Нет большей чести, чем получить эту награду из Ваших рук.

Из получаемых мною бесконечных поздравлений и фразы «Ты достойна этого» я чувствую, что нет счета людям, которые искренно оценивают эту проводимую Вами благородную работу.

Господин Президент , Вы действительно друг журналистов, от общения с Вами в день сдачи нового здания, Вашей искренности мы получили столько позитивной энергии, что наверное в нашей квартире нам всегда будут сопутствовать воспоминания того дня, и мы будем воплощать в жизнь новые творческие идеи. Еще раз благодарим Вас от имени нашей семьи. Как хорошо, что Вы - наш Президент!».

Обратим внимание на высказывания еще одного из журналистов, написавших письмо благодарности Президенту Азербайджана. Сотрудник газеты «Эдебият» Айдын Абилов благодарит главу государства за обеспечение квартирами 255 журналистов: «Уважаемый господин Президент, Вы как достойнейший преемник политико-философской школы государственности основоположника современной азербайджанской государственности, общенационального лидера Гейдара Алиева проделали исключительную работу во имя превращения нашей республики в процветающую на мировом уровне страну. Вся Ваша работа золотыми буквами вписана в нашу современную историю. Вы занимаете уникальное место в мировой политической элите нашего времени, своими интеллектуально-креативными шагами выдающегося государственного деятеля, создавая демократическую политическую модель глобального масштаба, планетарного значения, становитесь примером для политиков многих стран, восхищаете исследователей.

Уважаемый господин Президент, очередным знаменательным событием проводимой культурно-социальной политики стали подаренные 255 представителям СМИ по случаю Дня национальной печати квартиры в недавно построенном для журналистов многоэтажном жилом доме. Вы вновь зажгли очаг 255 семьям, не обращая внимание на расхождения журналистов в политическом, религиозном, этническом и даже оппозиционном отношении, вселили чувство гордости в сердца нуждающихся в квартире кандидатов, многочисленных членов их семей. Господин Президент, мы приветствуем Ваши благородные деяния, желаем Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья и счастья».