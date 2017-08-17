В Дагестане при взрыве погибли два человека

2017-08-17 18:46 | www.trend.az | 5

Два человека погибли, еще один пострадал при взрыве неустановленного устройства в Хасавюртовском районе Дагестана, передает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального МВД.

"Примерно в 16.20 мск в поле близ селения Новогагатли произошел взрыв неустановленного устройства, в результате которого два человека погибли на месте, еще один человек, по предварительным данным, пострадал", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что обстоятельства инцидента выясняются, на месте работает оперативно-следственная группа.

Как сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Расул Темирбеков причиной взрыва в Хасавюртовском районе Дагестана, в результате которого два человека погибли и еще один пострадал, стало самодельное взрывное устройство,.

"Предварительно установлено, что взорвалось самодельное взрывное устройство. На месте работает оперативно-следственная группа. Более точная информация будет дана позднее", - сказал собеседник агентства.