Иран и Турция будут обмениваться разведданными для борьбы с терроризмом

2017-08-17 18:59 | www.trend.az | 3

Турция и Иран достигли соглашения об обмене разведывательными данными и сотрудничестве в борьбе с терроризмом, сообщил начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери, передает в четверг ТАСС.

"Мы договорились об обмене разведданными, обсудили вопросы обеспечения защиты на общей границе", - сказал генерал, чьи слова приводит в четверг газета Posta.

Кроме того, Багери также заявил о возможном визите в Иран президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым он накануне встречался в турецкой столице. По данным газеты, по итогам переговоров Анкара и Тегеран выразили общую позицию о том, что референдум о независимости Иракского Курдистана, который может пройти 25 сентября, спровоцирует рост напряженности в регионе.