Сирия призвала ООН распустить международную коалицию во главе с США

2017-08-17 19:00 | www.trend.az | 2

Сирия в обращении к СБ ООН призвала распустить действующую в стране международную коалицию во главе с США, причастную, по заявлению сирийского постпреда, к преступлениям, передает РИА Новости.

Об этом говорится в письме постоянного представительства Сирии при ООН, направленном генеральному секретарю и Совету безопасности ООН. В обращении содержится призыв к государствам-членам коалиции "дистанцироваться от преступлений, совершенных этой коалицией, от их имени, и незамедлительно ее распустить".

По словам постпреда Сирии Башара Джаафари, своими действиями коалиция "помогает террористическим группам, развязавшим против сирийского народа кампанию террора и убийств". Он отметил, что "в своих официальных заявлениях члены коалиции признали, что в результате их действий, совершенных под предлогом борьбы с терроризмом, были убиты и ранены тысячи сирийских детей, женщин и пожилых людей".

Сирийский постпред также сослался на резолюции Совета безопасности, "в которых говорится о запрете для всех сторон совершать нападения на гражданское население, больницы, школы и грузы медицинской̆ и продовольственной помощи".

Постпредство Сирии регулярно официально уведомляет всемирную организацию о количестве погибших и пострадавших, а также о разрушениях инфраструктуры и материальных потерях страны в результате действий возглавляемой США коалиции.