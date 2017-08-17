Путин предоставил гражданство РФ Перкинсу

2017-08-17 18:40 | www.oxu.az | 2

Президент РФ Владимир Путин в четверг предоставил российское гражданство двукратному чемпиону мира и бронзовому призеру Олимпиады 2012 года по велоспорту на треке австралийцу Шейну Перкинсу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на TАСС, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Принять в гражданство Российской Федерации Перкинса Шейна Алана, родившегося 30 декабря 1986 г. в Австралии, говорится в документе.

В феврале Перкинс объявил, что Федерация велосипедного спорта России предоставила ему возможность отобраться на Олимпийские игры 2020 года в Токио. При этом велогонщик сообщил, что не намерен отказываться от австралийского гражданства, несмотря на намерение принять российское. В августе Перкинс выступил на чемпионате России по велоспорту на треке в составе сборной Москвы, заняв первое место в командном спринте.

Перкинс завоевал бронзу Олимпиады в Лондоне 2012 года в спринте, он является двукратным чемпионом мира (2011, 2012), серебряным (2010) и бронзовым (2006) призером мировых первенств. Перкинс не был включен в основной состав команды Австралии на Игры-2016, войдя в число резервистов.

Э.А.

