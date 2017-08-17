Стивен Бэннон: США ведут экономическую войну с Китаем

2017-08-17 18:50 | www.oxu.az | 4

Главный стратегический советник президента США Стивен Бэннон заявил, что его страна ведет экономическую войну с Китаем.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Мы находимся в состоянии экономической войны с Китаем. Они не стесняются говорить о том, что делают. Один из нас станет гегемоном в ближайшие 25-30 лет. И если мы застрянем на этом пути, то это будут они», - сказал Бэннон в интервью изданию American Prospect.

«Если мы продолжим проигрывать, то через пять или десять лет достигнем той точки, когда уже никогда не сможем восстановиться», - отметил он.

Бэннон, интервью которого приводится в изложении, также допустил, что Пекин может добиться соглашения, которое привело бы к замораживанию ядерной программы Пхеньяна, а Вашингтон в таком случае убрал бы свои войска с Корейского полуострова. Однако, как отмечает издание, по мнению Бэннона, подобное возможно только в отдаленной перспективе.

Советник Трампа также подчеркнул, что у проблемы КНДР нет военного решения.

«До тех пора пока кто-то не предложит решение, которое покажет мне, что 10 миллионов человек в Сеуле не погибнут в течение 30 минут от применения (Пхеньяном) обычных видов вооружений, я вообще не знаю, о чем тут можно говорить. Забудьте об этом, военного решения тут нет», - заверил он.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует использовать статью 301 Торгового акта 1974 года. Она позволяет США в одностороннем порядке устанавливать барьеры на пути экспортных товаров, что, как пишет издание Politico, может привести к повышению тарифов на импорт.

Также Трамп распорядился изучить хищения американской интеллектуальной собственности со стороны Китая, пообещав, что Вашингтон ужесточит правила, нацеленные на обеспечение честной торговли.

В Пекине пообещали решительно ответить США на возможное ужесточение правил в сфере двусторонней торговли.

Э.А.

