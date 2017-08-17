Во "Внуково" самолет "ЮТэйр" врезался в ограждение

2017-08-17 19:18 | www.trend.az | 5

Самолет авиакомпании "ЮТэйр" в среду во время буксировки в аэропорту "Внуково" столкнулся с ограждением, пострадавших нет, сообщила воздушная гавань, передает РИА Новости.

"Шестнадцатого августа 2017 года в 02:15 по местному времени после буксировки из ангара… на гоночную площадку… воздушного судна Вoeing-767 авиакомпании "ЮТэйр" и установки упорных колодок, включения стояночного тормоза и разъединения буксировочного водила, произошло самопроизвольное движение воздушного судна назад и столкновение хвостовой части фюзеляжа с металлической конструкцией газо-воздушного отбойника", - говорится в сообщении.

Пассажиров на борту воздушного судна не было, пострадавших нет, отмечает "Внуково".

"В результате столкновения воздушное судно получило повреждения хвостовой части отсека, вспомогательной силовой установки и руля высоты", - уточняется в сообщении.