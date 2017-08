İspanya'da minibüs kalabalığın arasına daldı (Görüntü)

2017-08-17

İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

İspanya haber ajansı EFE'nin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, beyaz bir minibüsün Barcelona'nın turistik bölgelerinden Las Ramblas'ta kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına daldığı belirtildi. Olayda, 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Resmi Katalan televizyonu, ayrıca, silahlı birkaç kişinin Las Ramblas'taki Bar Luna de Estambul isimli bir Türk restoranına girdiğini ve kendilerini içeriye kapattıklarını aktardı.

Bölge polis tarafından güvenlik çemberine alınarak, metro ve tren istasyonları kapatıldı.

Kaynak: AA

