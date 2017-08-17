Фургон въехал в толпу людей в Барселоне, 1 человек погиб, 20 ранены

2017-08-17 20:43 | www.apa.az | 4

В результате наезда фургона на толпу людей в центре Барселоны пострадали от 20 до 25 человек. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает El Periodico.

При этом издание El Pais со ссылкой на переговоры полицейских сообщает об одном погибшем. Полиция назвала наезд на пешеходов терактом.

Как сообщалось ранее, водитель фургона после наезда бросил автомобиль и скрылся с места происшествия.

На месте работают полицейские и медики. Правоохранители просят граждан избегать этот район.