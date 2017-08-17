Пик магнитной бури на Земле ожидается в ближайшие часы

2017-08-17 19:06 | www.oxu.az | 3

Сильная магнитная буря, причиной которой стал мощный поток солнечного ветра, достигнет своего пика в ближайшие несколько часов, а затем пойдёт на спад. Об этом рассказал заведующий лабораторией вариации космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Анатолий Белов, передает Oxu.Az со ссылкой на Life.

«На Солнце наблюдается корональная дыра с исходящим в сторону Земли высокоскоростным потоком солнечного ветра. Он уже вызвал межпланетное возмущение и малую магнитную бурю на Земле», — заявил Белов.

По словам учёного, магнитная буря оценивается в четыре балла из девяти возможных. Он также добавил, что на человека одинаково воздействуют и сильные, и слабые бури, а сбои в работе техники способны вызывать только самые сильные из них.

Согласно данным космической лаборатории ТЕСИС, 15 августа были зафиксированы три мощные вспышки на Солнце. Также слабая магнитная буря ожидается 31 августа.

С.Б.

