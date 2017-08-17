Сопредседатели минской группы ОБСЕ готовят встречу глав Азербайджана и Армении

2017-08-17 19:25 | www.trend.az | 5

Сопредседатели минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Нагорному Карабаху работают над подготовкой очередной встречи глав Азербайджана и Армении, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Сейчас сопредседатели работают над подготовкой очередного саммита по нагорно-карабахскому урегулированию, с этой целью в июле этого года они провели переговоры в Брюсселе с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, - сказала она. - Консультации будут продолжены на полях очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во второй половине сентября, по их итогам будет сделано соответствующее заявление".

"Со своей стороны делаем все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию, создать условия для продолжения переговорного процесса, направленного на достижение урегулирования", - добавила дипломат.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.