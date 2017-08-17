Военные из США останутся в стране после разгрома ИГ - сирийская оппозиция

2017-08-17 19:38 | www.trend.az | 3

Официальный представитель "Сирийских демократических сил" (SDF) заявил, что военные США планируют остаться в северной части Сирии после победы над террористической группировкой "Исламское государство", передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Костяк и руководство "Сирийских демократических сил" составляют сирийские курды, которых поддерживают США и их союзники.

Как заявил агентству представитель Таляль Село, группа полагает, что у США есть "стратегический интерес" в том, чтобы остаться в стране. "У американцев есть стратегический интерес здесь после конца ДАИШ (арабский акроним ИГ)", - заявил Село.

"У них есть программная стратегия на десятилетия вперед. Будут военные, экономические и политические соглашения в долгосрочной перспективе между руководством северных областей (Сирии)… и администрацией США", - приводит агентство слова Село.

На вопрос о долгосрочной стратегии, представитель коалиции Райан Диллон предложил агентству обратиться в Пентагон. Он отметил, что еще предстоит много боевых действий, "даже после того, как ИГ в Ракке будет поражена". "Наша миссия… заключается в том, чтобы нанести поражение ИГ в обозначенных районах Ирака и Сирии и установить условия для последующих операций по повышению уровня региональной стабильности", - отметил Диллон.

"Минобороны не обсуждает сроки будущих операций", - приводит агентство слова представителя Пентагона Эрика Пахона (Eric Pahon). Он отметил, что страна по-прежнему привержена цели разгрома ИГ и предотвращению их возвращения.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. В 2016 году коалиция во главе с США заявила о начале операции по освобождению города, уже несколько месяцев ведутся бои на подступах к Ракке с целью заблокировать ее. Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут "Сирийские демократические силы", основу которых составляют отряды сирийских курдов.