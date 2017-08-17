В Гейгеле жестоко убиты две женщины, одну из них обезглавили – ОБНОВЛЕНО
2017-08-17 19:49 | www.oxu.az | 2
В селе Гызылджа Гейгельского района жестоко убиты две женщины.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, одна из них обезглавлена, а другая получила ранения различной степени тяжести.
В момент прибытия на место происшествия бригады врачей, раненая женщина была еще жива. Однако, по дороге в больницу она скончалась.
Отметим, что позвонив на станцию скорой медицинской помощи, местные жители заявили об убийстве двух неизвестных лиц.
О случившемся проинформировали правоохранительные органы, был произведен осмотр территории.
По факту ведется расследование.
18:51
В Гейгеле убиты две женщины.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Гызылджа.
Сообщается, что одной женщине перерезали горло. Другая скончалась по дороге в больницу.
По факту правоохранительными органами ведется расследование.