Глава Судана поздравил Президента Ильхама Алиева

2017-08-17 20:04 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир в четверг направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Примите мои искренние поздравления по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Суданом и Азербайджаном.

Со времени восстановления Азербайджаном своей независимости связи между нашими странами во многих сферах развиваются на основе взаимного динамичного политического диалога, плодотворного и успешного сотрудничества. Уверен, что связи в экономической, торговой, технической, гуманитарной сферах и между нашими народами будут и впредь развиваться всесторонне, устойчиво и широко.

Верю, что совместными усилиями мы можем еще лучше использовать наш потенциал и добиться наших целей", - говорится в послании.

Омар Хасан Ахмед аль-Башир пожелал Ильхаму Алиеву крепкого здоровья, народу Азербайджана - развития и благосостояния.