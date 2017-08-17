Двое вооруженных людей ворвались в один из ресторанов Барселоны

2017-08-17 20:04 | www.trend.az | 2

Двое вооруженных людей проникли в один из ресторанов Барселоны после наезда пикапа на пешеходов в центре города, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что пикап въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны - в районе пешеходной улицы Рамбла, есть раненые. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. На место прибыли кареты скорой помощи.

Число раненых на данных момент неизвестно, по данным издания El Periodico, пострадали по меньшей мере 20 человек.

Власти сообщают, что речь идет о транспортном средстве белого цвета. Водитель сбежал с места происшествия, полиция его ищет.