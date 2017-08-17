Взрыв в Дагестане – ЕСТЬ ПОГИБШИЕ

2017-08-17 20:17 | www.oxu.az | 3

В результате взрыва неустановленного устройства в Хасавюртовском районе Дагестана погибли два человека, еще один пострадал.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального МВД.

«Примерно в 16.20 мск в поле близ селения Новогагатли произошел взрыв неустановленного устройства, в результате которого два человека погибли на месте, еще один человек, по предварительным данным, пострадал», — сказал представитель ведомства.

По его словам, обстоятельства инцидента выясняются. На месте работает оперативно-следственная группа.

С.Б.

