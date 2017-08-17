Полиция Барселоны назвала наезд микроавтобуса на толпу терактом

2017-08-17 20:05 | www.trend.az | 3

Полиция Барселоны квалифицировала наезд автомобиля на прохожих в Барселоне как теракт, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось, что пикап въехал в толпу людей в туристическом сердце Барселоны - в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция ранее подтвердила факт инцидента. Район оцеплен, закрыто метро и магазины.

Точное число раненых на данных момент неизвестно. СМИ сообщали о по меньшей мере 20 пострадавших.

Власти рекомендуют не приближаться к месту происшествия, туда прибыли кареты "скорой помощи", медики оказывают помощь пострадавшим.

Как рассказывают свидетели, на которых ссылается газета El Pais, водитель проехал по пешеходной зоне в районе Рамблы, после чего врезался в киоск.