Из мемориального парка на юге США украли флаг Конфедерации

2017-08-17 20:12 | www.trend.az | 4

Флаг Конфедеративных штатов Америки был украден накануне из мемориального парка жертвам войн в штате Джорджия, передает в четверг ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

По его данным, инцидент произошел в городке Кеннесо, где проживают около 30 тысяч жителей. В городском мемориальном парке находились несколько монументов памяти жертв военных конфликтов, а также теракта 11 сентября 2001 года. Установленный в парке флаг Конфедерации находился под защитой закона, указывает телеканал.

Отмечается, что в понедельник гражданские активисты начали сбор подписей за перенос флага из парка. К четвергу сторонники этой инициативы набрали более трех тысяч подписей, однако знамя уже пропало.

Конфедерация южных штатов существовала с 1861 по 1865 год. Во время Гражданской войны в США рабовладельческий Юг сражался с Севером и потерпел поражение, рабство было отменена. Символика южан используется в США до сих пор, при этом многие считают ее символом расизма.

После ожесточенных столкновений ультраправых активистов и их противников из-за решения местных властей демонтировать памятник генералу КША Роберту Эдварду Ли в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) в субботу, по всей стране начали массово демонтировать символы Конфедерации. В четверг президент страны Дональд Трамп осудил эту тенденцию, заявив, что снос монументов "разрывает на части" историю страны.