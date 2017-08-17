При теракте в Барселоне погибли 13 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-08-17 21:10 | www.apa.az | 2

При теракте в центре Барселоны, когда водитель фургона наехал на группу пешеходов, погибли 13 человек.

Как передает Газета.ру, об этом сообщает испанская радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в полиции.

Издание El Pais также подтверждает эти данные со ссылкой на каталонскую полицию.

По предварительной информации, около 17.00 по местному времени (18.00 мск) белый фургон въехал в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны.

Виновник трагедии забаррикадировался в ресторане в Барселоне, по словам очевидцам, он захватил заложников. Место оцеплено полицией.

**** 20.43

В результате наезда фургона на толпу людей в центре Барселоны пострадали от 20 до 25 человек. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает El Periodico.

При этом издание El Pais со ссылкой на переговоры полицейских сообщает об одном погибшем. Полиция назвала наезд на пешеходов терактом.

Как сообщалось ранее, водитель фургона после наезда бросил автомобиль и скрылся с места происшествия.

На месте работают полицейские и медики. Правоохранители просят граждан избегать этот район.