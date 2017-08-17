В Баку почтили память Муслима Магомаева (ФОТО)

2017-08-17 20:20 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - 17 августа, в день рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева в Аллее почетного захоронения в Баку почтили память легендарного исполнителя и композитора, сообщает Trend Life.

В мероприятии, посвященном 75-й годовщине со дня рождения Муслима Магомаева, приняли участие общественные деятели, известные деятели культуры и искусства, родные, близкие, друзья и преданные поклонники исполнителя.

В своем выступлении заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Адалят Велиев подчеркнул, что неоценим вклад Муслима Магомаева в музыкальное искусство.

Было отмечено, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 75-летнего юбилея Муслима Магомаева подготовлен большой план мероприятий.

В течение года во всех учреждениях культуры и искусства Азербайджана будут проходить мероприятия, посвященные юбилею легендарного исполнителя и композитора.

Посол России в Азербайджане Владимир Дорохин подчеркнул, что Муслим Магомаев всей своей деятельностью служил и служит отношениям между Россией и Азербайджаном - двум странам, которые он одинаково любил.

Дипломат рассказал, что в России безумно любят творчество Муслима Магомаева, а его 75-летие отмечается как большое событие.

По словам ректора Азербайджанской государственной академии художеств, народного художника Омара Эльдарова, несмотря на невероятный талан и славу, Муслим Магомаев был очень мягким, даже немного застенчивым человеком.

Народный артист Азербайджана, кинорежиссер Эльдар Гулиев обратился ко всем присутствующим на мероприятии и попросил аплодисментами поздравить Муслима Магомаева с днем рождения.

Кинорежиссер подчеркнул, что Муслим Магомаев относится к избранным - Бог одарил его талантом певца, композитора, музыканта, писателя, художника, а самое удивительное его качество – это доброта.

"Мы должны гордиться тем, что Муслим Магомаев родился в Баку, гордиться тем, что мы жили с ним в одно время", - сказал Гулиев.

Вспоминая концерты Муслима Магомаева, Эльдар Гулиев подчеркнул, что "Муслим Магомаев пел не для зала, он пел для каждого человека, сидящего в зале, он обращался к каждому…".

"С каждым годом все больше и больше ощущаешь, как нам не хватает Муслима Магомаева", - сказал председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, поделившись с присутствующими воспоминаниями о великом певце.

Вдова исполнителя, народная артистка СССР Тамара Синявская выразила признательность всем, кто пришел и почтил память Муслима Магомаева.

Рассказывая об исполнителе, Тамара Синявская вспомнила слова актера Иннокентия Смоктуновского, который сказал, что Муслим Магомаев с его позой пения – это знак качества.

Затем собравшиеся возложили цветы к памятнику легендарного певца.

Участники мероприятия почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили к его могиле цветы.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а затем музыкальное училище, Бакинскую консерваторию по классу вокала. Впервые Магомаева заметили на молодежном фестивале в Хельсинки в 1962 году, где он стал лауреатом за исполнение песен "Бухенвальдский набат" и "Хотят ли русские войны?". В 1963 году своими концертами Магомаев буквально покорил Москву. Успех был оглушительным. Он свободно владел не только эстрадным, но и оперным материалом. В 1964 году Магомаев уехал на годичную стажировку в миланский оперный театр "Ла Скала".

После Милана Магомаев выступал в крупнейших городах Советского Союза в спектаклях "Тоска" и "Севильский цирюльник". В 1966 и 1969 годах с большим успехом прошли гастроли Магомаева в знаменитом театре "Олимпия" в Париже. В 1969 году на фестивале в Сопоте Магомаев получает I премию, а в Каннах - "Золотую пластинку".

В 1973 году ему было присвоено звание народного артиста СССР, минуя звание народного артиста Азербайджана. С 1975-го по 1989 год Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым он много гастролировал по СССР.

Певец участвовал во всех главных правительственных концертах и праздничных программах на советском телевидении. Голосом Магомаева поет любовную серенаду Трубадур в популярном мультфильме "По следам бременских музыкантов" (1973 год).

Дискография Муслима Магомаева насчитывает более 45 грампластинок, а также 15 компакт-дисков, в том числе "Благодарю тебя" (1995), "Арии из опер и мюзиклов. Неаполитанские песни" (1996), "Звезды советской эстрады. Муслим Магомаев. Лучшее" (2001), "Любовь - моя песня. Страна грез" (2001).

В концертном репертуаре Магомаева более 600 произведений (русские романсы, классические, эстрадные и неаполитанские песни). Он снялся в фильмах "Низами", "Поет Муслим Магомаев" и "Москва в нотах". Магомаев - автор более 20 песен, музыки к фильмам. Он также автор и ведущий цикла телепередач о жизни и творчестве американского певца Марио Ланца, написал книгу об этом исполнителе.

В 1997 году именем Магомаева была названа одна из малых планет Солнечной системы, известная астрономам под номером 1974 SP1.

Муслим Магомаев скончался 25 октября 2008 года на 67-м году жизни. Он похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)