Злоумышленники, причастные к ЧП в Барселоне, забаррикадировались в кафе

2017-08-17 20:20 | www.trend.az | 4

Виновники трагедии в Барселоне, где фургон наехал на пешеходов, забаррикадировались в турецком ресторане, передает РИА Новости со ссылкой на портал La Vanguardia.

Эта информация не официальная, но ее предоставил сотрудник полиции. По его данным, злоумышленники вооружены. Сведений о заложниках нет.

Ранее сообщалось, что пикап въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны - в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция квалифицировала это ЧП как теракт, сообщало агентство Франс Пресс. Ранее сообщалось об одном свидетеле, который сбежал с места происшествия. Его разыскивает полиция.