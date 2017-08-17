Как минимум три человека погибли в результате наезда на людей в Барселоне (ВИДЕО) (Обновлено)
2017-08-17 20:22 | www.trend.az | 3
По меньшей мере три человека погибли в Барселоне в результате наезда авто на людей, передает ТАСС со ссылкой на агентство Europa Press.
Газета El Periodico ранее сообщала о 20-25 пострадавших.
19:28 (GMT+4) Пикап въехал в четверг в толпу людей в Барселоне, сообщили правоохранительные органы Каталонии, передает ТАСС.
По их данным, инцидент произошел в центре города, в районе улицы Рамбла.
"Есть пострадавшие", - сказали в полиции.
Как сообщила газета El Pais, водитель транспортного средства скрылся, его пока не задержали.
По сообщению местных СМИ, при наезде автомобиля на пешеходов в Барселоне пострадали по меньшей мере 20 человек