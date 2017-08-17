Около 40% американцев выступают за импичмент Трампа

2017-08-17 20:43 | www.trend.az | 3

Четверо из каждых десяти американцев поддерживают идею импичмента президента США Дональда Трампа, сообщила в четверг телекомпания NBC со ссылкой на итоги опроса, проведенного общественной организации Public Religion Research Institute, передает ТАСС.

В поддержку импичмента Трампа, как следует из результатов опроса, высказываются 72 процента сторонников Демократической партии, 38 процентов независимых избирателей и лишь семь процентов сторонников Республиканской партии. В феврале нынешнего года, когда такой опрос провели впервые, за импичмент Трампа высказывались 58 процентов сторонников Демократической партии, 27 процентов независимых и четыре процента республиканцев.

Организаторы опроса выясняли также отношение американцев к утверждениям о том, что Россия якобы вмешивалась в предвыборную кампанию 2016 года. 48 процентов опрошенных считают, что имеются свидетельства такого вмешательства, а 43 процента не разделяют это мнение.

Опрос 2024 американцев проводился в период с 2 по 8 августа.