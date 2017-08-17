Беларусь и Афганистан будут развивать сотрудничество в сфере юстиции

2017-08-17 20:58 | www.trend.az | 5

Беларусь и Афганистан будут развивать сотрудничество в сфере юстиции. Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, который подписали в Минске руководители министерств юстиции Беларуси и Афганистана Олег Слижевский и Абдул Басир Анвар, сообщила пресс-секретарь министерства юстиции Ольга Мурашковская, передает Белта.

Документ стал результатом договоренности руководителей правовых ведомств двух стран, которая была достигнута в ходе четвертого совещания министров юстиции государств - членов Шанхайской организации сотрудничества. Совещание состоялось в октябре 2016 года в Казахстане. Подписание меморандума заложило правовую основу для дальнейшего взаимодействия. Документ, в частности, позволит экспертам двух стран обмениваться информацией о совершенствовании и применении законодательства. Будет налажено более эффективное взаимодействие на многосторонних международных площадках.

Министры юстиции обоих государств отметили важность определения механизмов сотрудничества в сфере международной правовой помощи. Стороны заинтересованы в проработке вопроса о заключении договоров о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам. По словам Олега Слижевского, создание правовых условий для взаимодействия экспертов двух ведомств должно в будущем привести к установлению международных договорных отношений по оказанию взаимной правовой помощи. Сотрудничество между министерствами юстиции Беларуси и Афганистана в целом будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между странами.