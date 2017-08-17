Установлена личность водителя фургона, наехавшего на толпу в Барселоне

2017-08-17 21:47 | www.apa.az | 4

Полиция установила личность водителя фургона, который совершил наезд на пешеходов в центре Барселоны. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в четверг издание El País ссылаясь на источники в Гражданской Гвардии.

Согласно этим данным, речь идет о некоем Дриссе Оукабире (Driss Oukabir), который взял фургон на прокат в населенном пункте Санта-Перпетуа-де-Могода (провинция Барселона).

Ранее испанские СМИ сообщили, что найден также второй фургон, который могли использовать предполагаемые террористы.

Микроавтобус въехал в четверг днем в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция подтвердила, что считает произошедшее терактом и ведет розыск водителя. СМИ сообщают о пострадавших и жертвах. По последним данным, могли погибнуть 13 человек.