Не менее 13 человек погибли в результате наезда на людей в Барселоне (ВИДЕО) (Обновлено) (версия3)

2017-08-17 21:01 | www.trend.az | 3

По меньшей мере 13 человек погибли в результате наезда фургона на людей в центре Барселоны, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

20:32 (GMT+4) Двое вооруженных людей, ворвавшихся в ресторан в Барселоне, предположительно, удерживают заложников после инцидента с наездом микроавтобуса на пешеходов в городе, передает РИА Новости со ссылкой на газету El Periodico.

Ранее газета Vanguardia со ссылкой на TV3 сообщила, что виновники трагедии в Барселоне, где автомобиль наехал на пешеходов, забаррикадировались в турецком ресторане.

20:23 (GMT+4) По меньшей мере три человека погибли в Барселоне в результате наезда авто на людей, передает ТАСС со ссылкой на агентство Europa Press.

Газета El Periodico ранее сообщала о 20-25 пострадавших.

19:28 (GMT+4) Пикап въехал в четверг в толпу людей в Барселоне, сообщили правоохранительные органы Каталонии, передает ТАСС.

По их данным, инцидент произошел в центре города, в районе улицы Рамбла.

"Есть пострадавшие", - сказали в полиции.

Как сообщила газета El Pais, водитель транспортного средства скрылся, его пока не задержали.

По сообщению местных СМИ, при наезде автомобиля на пешеходов в Барселоне пострадали по меньшей мере 20 человек