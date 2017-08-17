Канцлер Германии не вправе указывать инстанциям ЕС - секретарь президента Турции

2017-08-17 21:20 | www.trend.az | 3

Неэтично использовать экономические факторы в качестве средства политического шантажа, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре в ответ на заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, призвавшей не обновлять соглашение о Таможенном союзе между Турцией и ЕС, передают в четверг турецкие СМИ.

По его словам, это заявление канцлер Германии сделала в преддверии предвыборной кампании.

Пресс-секретарь раскритиковал Меркель, которая считает себя вправе указывать инстанциям и странам Евросоюза, как им нужно действовать.

По его словам, подобные политические заявления противоречат принципам демократии.

«Говоря начистоту, не думаю, что подобные заявления следует воспринимать всерьез», - отметил Калын.

Соглашение о Таможенном союзе между Турцией и ЕС служит интересам обеих сторон, сказал пресс-секретарь. «Если его запретят, заморозят или отменят, ущерб будет нанесен не только Турции, но и ЕС», – сказал Калын.

Подобные заявления не идут на пользу и не вписываются в государственную практику, сказал пресс-секретарь, отметив, что немецкие компании продолжают активно инвестировать в Турцию.

«Усилия немецких властей по распространению напряженности в отношениях между Турцией и Германией на всю Европу доказывают их бессилие. Мы не стремимся к эскалации напряженности в отношениях с Германией или какой-либо другой страной Европы», – отметил Калын.

«Если существуют какие-то проблемы, озвученные Германией, то у Турции также есть обеспокоенность о безопасности и некоторые требования. Примером тому могут служить террористические организации РКК, DHKP-C и FETÖ. Вызывает вопросы и то, что Германия открывает свои двери для группировок и лиц, выступающих против Турции, поддерживает и доверяет им», - сказал пресс-секретарь.

Вместо того, чтобы обвинять Турцию, применять к ней некоторые экономические ограничения, Германии необходимо предпринять шаги, чтобы исправить эти ошибки, считает Калын.

Пресс-секретарь напомнил, что Турция потребовала выдачи Адиля Оксюза - одного из организаторов неудавшейся попытки переворота, предпринятой в Турции террористическим течением Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

«Мы, конечно же, ждали от Германии серьезного изучения ситуации. Наша разведка находится в тесном контакте с немецкими властями и предоставляют им необходимую информацию. Нашим главным требованием является то, чтобы немецкие власти начали необходимые процедуры сразу после того, как определят местонахождение этого человека в Германии», - сказал Калын.