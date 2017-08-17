Генсек НАТО осудил теракт в Барселоне

2017-08-17 21:26 | www.trend.az | 5

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил теракт в Барселоне, передает РИА Новости.

"Я осуждаю ужасное нападение в Барселоне. Мои мысли о всех пострадавших. Мы едины в борьбе с терроризмом", — написал Столтенберг в Twitter.

Ранее сообщалось, что пикап въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция квалифицирует это как теракт. Правоохранители также сообщили об одном погибшем и 20 пострадавших в результате инцидента. Испанские СМИ сообщают об одном или двух погибших. Позднее СМИ сообщили, что двое вооруженных людей ворвались в ресторан в Барселоне, предположительно, удерживают заложников.