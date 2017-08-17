Житель Гёйгёля убил супругу и тещу - ОБНОВЛЕНО

2017-08-17 21:57 | www.apa.az | 6

Убитые в Гейгеле женщины оказались мать с дочерью, их личности установлены. Как передает АПА, житель села Йени Гызылджа Алиев Заур Адиль оглу на почве семейного конфликта зарезал супругу Адиеву Гунель Вилаят гызы 1989 г.р. и ее тещу Алиеву Минаю 1964 г.р., которая также приходилась ему тетей.

З.Алиев задержан.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

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В Гейгеле убиты две женщины.

Как сообщает западное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Гызылджа.

Сообщается, что одной женщине перерезали горло. Другая скончалась по дороге в больницу.

По факту правоохранительными органами ведется расследование.