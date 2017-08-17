В Барселоне автомобиль сбил трех полицейских

2017-08-17 22:08 | www.apa.az | 3

Автомобиль совершил наезд на трех полицейских в Барселоне, однако не известно, связано ли это ЧП с терактом, который ранее произошел в центре города. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает eleconomista.es

Издание сообщает, что водитель совершил наезд в районе проспекта Диагональ, однако не исключено, что он просто не справился с управлением.

О состоянии трех представителей каталонской полиции ничего не известно.

Ранее сообщалось, что микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Район оцеплен, закрыто метро и магазины. Полиция ведет розыск водителя. По последним данным, могли погибнуть 13 человек.