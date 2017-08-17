Установлена личность водителя фургона, наехавшего на толпу в Барселоне

2017-08-17 21:48 | www.trend.az | 2

Полиция установила личность водителя фургона, который совершил наезд на пешеходов в центре Барселоны, сообщило в четверг издание El País со ссылкой на источники в Гражданской Гвардии.

Согласно этим данным, речь идет о некоем Дриссе Оукабире (Driss Oukabir), который взял фургон на прокат в населенном пункте Санта-Перпетуа-де-Могода (провинция Барселона), передает РИА Новости.

В Барселоне уже задержали подозреваемого в теракте.

Ранее испанские СМИ сообщили, что найден также второй фургон, который могли использовать предполагаемые террористы.

Микроавтобус въехал в четверг днем в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция подтвердила, что считает произошедшее терактом и ведет розыск водителя. СМИ сообщают о пострадавших и жертвах. По последним данным, могли погибнуть 13 человек.