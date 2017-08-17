Трагическая смерть 5-летней девочки в Сумгаите – ВИДЕО

2017-08-17 22:08 | www.oxu.az | 6

В Сумгаите пятилетняя Микаилзаде Зейнаб Эльчин гызы скончалась после укуса бешеной собаки

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ARB TV, инцидент произошел 31 июля на территории 10-го микрорайона.

Зейнаб висела на турнике, в то время, когда собака свалила ее и укусила в области головы.

Ее спас очевидец Асиф Керимов. По словам Акифа, скорая помощь сначала отказывала принимать пострадавшую.

В больнице отметили, что, несмотря на все усилия спасти жизнь малолетней девочки не удалось. Отмечается, что причиной смерти стал низкий уровень иммунитета и нехватка гемоглобина в крови.

С.Б.

