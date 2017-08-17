В Гейгеле жестоко убиты две женщины, одну из них обезглавили – ОБНОВЛЕНО

2017-08-17 22:16 | www.oxu.az | 3

Убитые в Гейгеле женщины оказались мать с дочерью, их личности установлены.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, житель села Йени Гызылджа Алиев Заур Адиль оглу на почве семейного конфликта зарезал супругу Адиеву Гунель Вилаят гызы 1989 г.р. и ее тещу Алиеву Минаю 1964 г.р., которая также приходилась ему тетей.

З.Алиев задержан. По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

19:49

В селе Гызылджа Гейгельского района жестоко убиты две женщины.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, одна из них обезглавлена, а другая получила ранения различной степени тяжести.

В момент прибытия на место происшествия бригады врачей, раненая женщина была еще жива. Однако, по дороге в больницу она скончалась.

Отметим, что позвонив на станцию скорой медицинской помощи, местные жители заявили об убийстве двух неизвестных лиц.

О случившемся проинформировали правоохранительные органы, был произведен осмотр территории.

По факту ведется расследование.

18:51

В Гейгеле убиты две женщины.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Гызылджа.



Сообщается, что одной женщине перерезали горло. Другая скончалась по дороге в больницу.



По факту правоохранительными органами ведется расследование.

Э.А.

