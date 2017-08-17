Автомобиль сбил полицейских в Барселоне после теракта

2017-08-17 22:24 | www.trend.az | 3

В Барселоне автомобиль совершил наезд на трех сотрудников полиции после того, как те хотели остановить машину для досмотра неподалеку от улицы Рамбла, где ранее произошел теракт, сообщает в четверг телеканал TVE со ссылкой на источники.

По данным источников, пассажиры белого Ford Focus выбежали из салона, выстрелили в сторону полицейских и скрылись с места происшествия, передает "Интерфакс".

Ранее в четверг фургон совершил наезд на пешеходов на улице Рамбле. По официальным данным полиции, погиб один человек. Однако испанские СМИ сообщают о 13 погибших.