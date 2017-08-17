Трамп предложил помощь в расследовании теракта в Барселоне

2017-08-17 22:27 | www.trend.az | 4

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты осуждают теракт в Барселоне и сделают все необходимое, чтобы оказать помощь, передает РИА Новости.

"Соединенные Штаты осуждают атаку в Испании в Барселоне и сделают все необходимое, чтобы помочь", — написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Президент США призвал испанцев "быть жесткими и сильными". "Мы любим вас", — написал Трамп.

Микроавтобус въехал в четверг днем в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция подтвердила, что считает произошедшее терактом и ведет розыск водителя. СМИ сообщают о пострадавших и жертвах. По последним данным, могли погибнуть 13 человек.