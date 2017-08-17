В Испании задержан один из подозреваемых в теракте

2017-08-17 22:30 | www.apa.az | 3

Полиция задержала подозреваемого в совершении теракта в Барселоне, сообщает телеканал 24 Horas. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, официально эта информация не подтверждена.

Ранее СМИ сообщили, что установлена личность водителя фургона, который совершил наезд на пешеходов. Согласно этим данным, речь идет о некоем Дриссе Оукабире (Driss Oukabir), который взял фургон на прокат в населенном пункте Санта-Перпетуа-де-Могода (провинция Барселона). Он живет в муниципалитете Риполь, родился в Мелилье. По другим данным, он жил на юге Франции.

Полиция сейчас изучает его социальные сети и выясняет, с какими людьми он может быть связан.

Микроавтобус въехал в четверг днем в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла. Полиция подтвердила, что считает произошедшее терактом. Официально власти подтверждают, что погиб один человек, 32 ранены.